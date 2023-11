Żona szefa wywiadu Ukrainy już dwukrotnie niemal zginęła w rosyjskich atakach

Ukraińskie media podały we wtorek, że Marianna Budanowa, żona szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), przechodzi leczenie po zatruciu metalami ciężkimi - m.in. arsenem i rtęcią. Oprócz niej otrutych zostało kilku wysokich rangą funkcjonariuszy HUR.

W przeszłości dochodziło do prób zamachu na Budanowa i jego żonę. W marcu 2022 roku i w maju 2023 roku rosyjscy najeźdźcy dwukrotnie ostrzelali budynek HUR na Wyspie Rybalskiej w Kijowie. Wiadomo też, że wobec samego Budanowa podjęto do tej pory co najmniej 10 prób zamachu.