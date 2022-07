Ukraina. Żołnierz z Buriacji nie chciał walczyć w Ukrainie i zniknął. Jego matka prosi aktywistów o pomoc 

Żołnierz z Buriacji Ilja Kaminski, po napisaniu raportu, że nie chce walczyć w Ukrainie, mógł zostać wysłany do aresztu w Ługańsku - podała rosyjska sekcja Radio Swoboda. Apel jego matki opublikowała szefowa fundacji Wolna Buriacja, która udziela pomocy rosyjskim żołnierzom, którzy chcą z Ukrainy wrócić do domu.

9 lipca Garmażapowa poinformowała, że do Rosji wróciło 150 żołnierzy buriackich, którzy odmówili udziału w walkach w Ukrainie. Aktywistka podkreśliła, że "dotarcie do domu zajęło wojskowym bardzo dużo czasu". Prawnik fundacji Andriej Rinczino przekazał, że żołnierze byli przetrzymywani w zamkniętym obozie w obwodzie ługańskim i grożono im sprawami karnymi.

Najwięcej strat

Rosyjska sekcja Radia Swoboda przypomniała, że Buriacja znajduje się na czele rosyjskich regionów pod względem liczby ofiar wśród żołnierzy wysłanych na wojnę z Ukrainą. Według potwierdzonych przez aktywistów danych w ostatnim czasie w wojnie zginęło co najmniej 159 wojskowych z tej republiki, co - jak wskazują niezależni dziennikarze - nie odzwierciedla rzeczywistych strat.

Kwestia afgańska

Inny ekspert wojskowy Mychajło Samus jest przekonany, że przyczyną masowych ofiar wśród Buriatów i Dagestańczyków jest sowiecka zasada wysyłania ludzi z prowincji na wojnę i "oszczędzania" ważniejszych miast. Według niego, robiono to po to, by nie wywołać nastrojów protestacyjnych. - To jest sowiecka tradycja. Na przykład, w czasie inwazji sowieckiej w Afganistanie był rozkaz przyjmowania do wojska ludzi z prowincji i biednych regionów, wiosek i dzielnic fabrycznych, ale w żadnym przypadku nie z Kijowa, Leningradu czy Moskwy. Nastroje protestacyjne i niezadowolenie w ZSRR zawsze uważano za niewłaściwy i niepożądany rozwój sytuacji. Podobnie postępuje Putin - dodał Samus.