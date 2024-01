Zniszczony dom znanej posłanki. Kira Rudyk opublikowała zdjęcia 

Rosjanie przypuścili we wtorek kolejny zmasowany atak rakietowy na Kijów. W kilku dzielnicach spadły odłamki zestrzelonych pocisków. Deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy Kira Rudyk opublikowała zdjęcia zniszczeń jej domu.

Zmasowany atak

Rosja przypuściły w nocy z poniedziałku na wtorek, a także we wtorek rano kolejny zmasowany atak rakietowy na Kijów. W wielu miejscach wybuchły pożary. Jedna osoba zmarła w karetce pogotowia w drodze do szpitala, co najmniej 27 zostało rannych.