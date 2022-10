Ukraina. Zniszczona infrastruktura energetyczna, premier apeluje o oszczędzanie energii

Służby próbują naprawić szkody po tym, jak Rosja wystrzeliła w poniedziałek rakiety na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej. Ataki te spowodowały przerwy w dostawach prądu i skłoniły władze w Kijowie do wstrzymania eksportu energii elektrycznej.

Region stołeczny zaczął stopniowo wyłączać prąd w celu zaoszczędzenia energii. Gorzej wygląda sytuacja we Lwowie , gdzie 30 procent ludności nie ma prądu, a naprawa sieci została zahamowana przez kolejne ataki rakietowe.

Problemy z brakiem prądu odnotowano w setkach osiedli w Kijowie, Lwowie, w północno-wschodnim regionie Sum i Tarnopola. Premier Denys Szmyhal powiedział we wtorek, że Ukraińcy dobrowolnie zmniejszyli zużycie energii elektrycznej średnio o 10 procent w poniedziałek.

Szef ukraińskiego rządu zaapelował do rodaków o ograniczenie zużycia prądu między godziną 17 a 23. "Jesteśmy zjednoczeni i pozostaniemy nieugięci" - napisał premier w serwisie Telegram.

"Proszę nie włączać energochłonnych urządzeń: kuchenek elektrycznych, czajników elektrycznych, elektronarzędzi, grzejników i klimatyzatorów, piekarników i żelazek, kuchenek mikrofalowych, ekspresów do kawy, pralek i zmywarek" - dodał premier.

Ukraińcy szykują się do trudnej zimy

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że obecne rosyjskie ataki koncentrują się na niszczeniu ukraińskiej infrastruktury energetycznej i zastraszaniu ludności cywilnej. W poniedziałkowych atakach zginęło co najmniej 20 osób, a 108 zostało rannych.

- Głównym celem rosyjskich ataków są obiekty energetyczne. Wczoraj uderzyły one w wiele z nich, a dziś w te same i kolejne - powiedział minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Szef ukraińskiej dyplomacji wyjaśnił, że ich celem jest "stworzenie warunków nie do zniesienia dla ludności cywilnej".