Zniszczenie zapory w Nowej Kachowce. Wyniki dziennikarskiego śledztwa

Mocny dowód, że fundament został wysadzony

Świadczyć ma o tym zdaniem reporterów "New York Times" to, że o godzinie 2.35 i 2.54 6 czerwca czujniki sejsmiczne na Ukrainie i w Rumunii wykryły oznaki dużych eksplozji. Świadkowie w okolicy słyszeli eksplozje między godziną 2.15 a 3.00, a tuż przed tym, jak tama pękła, amerykańskie satelity wywiadowcze przechwyciły sygnały cieplne w podczerwieni, które również wskazywały na eksplozję.

Dopiero po kilku dniach woda przepływająca przez pozostałości po zaporze spadła do poziomu, który odsłonił górną część betonowego fundamentu. Dostrzeżono, że doznał on uszkodzeń strukturalnych - co jest mocnym dowodem na to, że fundament został wysadzony - twierdzą specjaliści, z którymi rozmawiał "NYT".