Wysadzona zapora w Nowej Kachowce. Władze o skali zniszczeń

Rosyjska zbrodnia wojenna skutkująca katastrofą humanitarną

Zniszczenie tamy spowodowało tak znaczące uszkodzenia całej hydroelektrowni, że - według strony ukraińskiej - obiekt nie nadaje się już do odbudowy. Zapora tworzyła dotychczas Zbiornik Kachowski na Dnieprze, rozciągający się na długość około 240 km. Została oddana do użytku w 1956 roku, ma 30 metrów wysokości i 3273 metry długości. Jest jedną z najważniejszych ukraińskich zapór na Dnieprze i ostatnią od strony ujścia rzeki do Morza Czarnego, a więc znajdującą się w miejscu, w którym rzeka niesie najwięcej wody.

Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pod kontrolą

Kijów: celem wysadzenia było powstrzymanie kontrofensywy

"To nowy wymiar wojny w Ukrainie"

Według licznych przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych Zachodu, m.in. ministra spraw zagranicznych Czech Jana Lipavsky'ego, wysadzenie zapory było zbrodnią porównywalną do użycia broni masowego rażenia. "To nowa oznaka eskalacji, podnosząca przerażającą i barbarzyńską naturę rosyjskiej agresji na Ukrainę do bezprecedensowego poziomu" - oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano. "To nowy wymiar wojny w Ukrainie" - wtórował mu kanclerz Niemiec Olaf Scholz.