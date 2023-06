Ekspert: Rosjanie nie zawahają się przed żadną decyzją taktyczną

Ta decyzja skutkuje zniszczeniem terenu. Rosjanie nie liczą się z ludnością, ale skoro nie liczą się z własnymi obywatelami i wysyłają ich na śmierć, to tym bardziej nie będą się liczyli z konsekwencjami dla ludności ukraińskiej - mówił w TVN24 pułkownik rezerwy Maciej Matysiak. Jak wyjaśnił, zniszczenie zapory ma uczynić tereny na południu nieprzejezdnymi dla sił ukraińskich.

Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce na Dnieprze w obwodzie chersońskim - poinformowało ukraińskie dowództwo sił "Południe". Skala zniszczeń ma sprawiać, że tamtejsza elektrownia wodna nie nadaje się do odbudowy. Trwa ewakuacja okolicznej ludności, kilka miejscowości i część Chersonia zostały już zalane.

Matysiak: Rosjanie nie zawahają się przed żadną decyzją taktyczną

O znaczeniu wysadzenia zapory w Nowej Kachowce mówił w TVN24 pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints. - To oznacza, że dynamika militarna przyspiesza - ocenił. - Dzieje się to, czego oczekiwaliśmy, czyli że działania ofensywne ukraińskie będą miały w miarę szybko miejsce. Gdyby Rosjanie nie oceniali, że one będą miały szybko miejsce, nie zrobiliby tego w tym momencie - ocenił.