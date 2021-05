"Lobbysta Kremla" w areszcie domowym, w Rosji oburzenie

"Podobne działania doprowadzą do degradacji ukraińskiego systemu władzy i zaostrzą jego polityczną słabość" - tak były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował umieszczenie w areszcie domowym Wiktora Medwedczuka. Prorosyjski ukraiński polityk został oskarżony przez prokuraturę generalną w Kijowie o zdradę stanu.

Sąd w Kijowie zdecydował na czwartkowym posiedzeniu o umieszczeniu Wiktora Medwedczuka w areszcie domowym do 9 lipca. Prorosyjski polityk i deputowany opozycji ma nosić elektroniczną bransoletkę i nie może opuszczać Kijowa. Został także zobowiązany do informowania organów śledczych i sądu o zmianie miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.

Oburzenie w Rosji

Medwedczuk był szefem administracji byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Jest nazywany lobbystą interesów Kremla w Kijowie. Stanowczo sprzeciwia się wejściu Ukrainy do NATO i popierał pomysł z nadaniem językowi rosyjskiemu statusu oficjalnego. Ma łatwy dostęp do Kremla, łączą go też bliskie relacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który według doniesień medialnych, jest ojcem chrzestnym córki ukraińskiego polityka.