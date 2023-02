Mural Banksy'ego na ukraińskim znaczku pocztowym. "Uważamy, że nasze znaczki są prorocze"

Kolejka po znaczki

- Uważamy, że nasze znaczki są prorocze - powiedział naczelnik poczty Ihor Smilianski. Nawiązał do wydanych w kwietniu ubiegłego roku znaczków pocztowych z napisem "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!", nawiązujących do wydarzeń z Wyspy Węży i słynnych już słów jej obrońców. - Pomyśleliśmy, że ten właśnie mural najlepiej oddaje to, co czuje każdy Ukrainiec - dodał.