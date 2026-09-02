Wołodymr Zełenski mianował nowego dowódcę wojsk lądowych Ukrainy
Dekret w tej sprawie został opublikowany na stronie internetowej prezydenta Ukrainy. W 2014 roku Swiatosław Zajec dowodził 25. Brygadą Powietrznodesantową w trakcie aneksji Krymu przez Rosję.
Nowy dowódca wojsk lądowych Ukrainy
Po zablokowaniu jego jednostki przez siły rosyjskie Zajec wyprowadził ją na terytorium kontrolowane przez Ukrainę - pisze o nowym dowódcy portal Ukraińska Prawda.
Portal przypominał, że wojskowy służył potem jako szef sztabu i zastępca dowódcy 8. Korpusu Powietrznodesantowych Wojsk Szturmowych. W kwietniu 2026 roku Zajc objął dowództwo nad 20. Korpusem Armijnym i otrzymał z rąk prezydenta Ukrainy nominację na stopień generała brygady.
Na stronie prezydenta Ukrainy opublikowano też dekret zwalniający poprzednika Zajca - Hennadija Szapowałowa, który został mianowany na to stanowisko w czerwcu ubiegłego roku.