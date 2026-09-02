Świat Wołodymr Zełenski mianował nowego dowódcę wojsk lądowych Ukrainy Adrian Wróbel |

Zrobił selfie z funkcjonariuszem podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: 20 Korpus Armii Ukrainy

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Dekret w tej sprawie został opublikowany na stronie internetowej prezydenta Ukrainy. W 2014 roku Swiatosław Zajec dowodził 25. Brygadą Powietrznodesantową w trakcie aneksji Krymu przez Rosję.

Nowy dowódca wojsk lądowych Ukrainy

Po zablokowaniu jego jednostki przez siły rosyjskie Zajec wyprowadził ją na terytorium kontrolowane przez Ukrainę - pisze o nowym dowódcy portal Ukraińska Prawda.

Generał Światosław Zajec Źródło zdjęcia: 20 Korpus Armii Ukrainy

Portal przypominał, że wojskowy służył potem jako szef sztabu i zastępca dowódcy 8. Korpusu Powietrznodesantowych Wojsk Szturmowych. W kwietniu 2026 roku Zajc objął dowództwo nad 20. Korpusem Armijnym i otrzymał z rąk prezydenta Ukrainy nominację na stopień generała brygady.

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Na stronie prezydenta Ukrainy opublikowano też dekret zwalniający poprzednika Zajca - Hennadija Szapowałowa, który został mianowany na to stanowisko w czerwcu ubiegłego roku.

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