Świat Wołodymyr Zełenski po kolejnych atakach na Kijów: Władimir Putin będzie tylko nasilał ataki Oprac. Mikołaj Stępień |

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (nagranie z 2 lipca 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

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- Putin przegrywa wojnę, ma problemy na froncie i w gospodarce. Jest oczywiste, że będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych - powiedział w czwartek dziennikarzom Wołodymyr Zełenski w miejscu rosyjskiego ataku w Kijowie. Wypowiedź głowy państwa przekazał korespondent agencji Interfax-Ukraina.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów Źródło zdjęcia: Reuters

Prezydent zaznaczył, że z każdym rosyjskim atakiem liczba wrogich rakiet rośnie. - Potrzebujemy odpowiedniego pakietu zabezpieczeń. Potrzebujemy pocisków [przechwytujących - red.]. Wywieramy maksymalną presję, prowadzimy negocjacje - zapewnił.

Odnosząc się do reakcji Rosji na ataki Kijowa, prezydent oświadczył, że strona ukraińska "opowiada się za sprawiedliwym pokojem, sprawiedliwym zakończeniem wojny". "Dopóki tego nie ma, opowiadamy się za sprawiedliwymi odpowiedziami" - podkreślił. Według Zełenskiego Ukraina jest otwarta i gotowa do negocjacji, natomiast Putin boi się spotkać w tej sprawie twarzą w twarz.

Zełenski o rakietach dla Ukrainy z Norwegii

Prezydent powiadomił również, że Norwegia wyraziła gotowość do sfinansowania zakupu 200 rakiet dla Ukrainy, jednak, jak dotąd, żadna z nich nie została dostarczona.

- Potrzebujemy odpowiedniego pakietu obronnego. Potrzebujemy tych rakiet. Wywieramy maksymalną presję, prowadzimy negocjacje. Są kraje, z którymi doszliśmy do porozumienia i którym jeszcze zapłacilibyśmy. Tam, gdzie działała [NATO-wski program - red.] PURL i osobno, bez PURL. Na przykład z Norwegią, nie będę mówił, gdzie, była gotowość do opłacenia 200 rakiet, a z tych wszystkich 200 rakiet żadna nie dotarła - powiedział prezydent.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów Źródło zdjęcia: Reuters

Według niego, gdyby partnerzy dostarczyli obiecane uzbrojenie na czas, Ukrainie udałoby się uratować więcej ludzi. - To poważny problem związany z naszymi partnerami. Z jednej strony, otrzymujemy ogromne wsparcie i jesteśmy im za to wdzięczni. Z drugiej jednak strony, potrzebujemy, aby po prostu wywiązywali się z tego, co zostało uzgodnione, podpisane lub obiecane - podkreślił prezydent.

Zełenski przyznał, że obecnie Ukraina odnotowuje spowolnienie dostaw. Zapewnił, że Kijów będzie nadal współpracować z partnerami w celu pozyskania systemów przeciwrakietowych.

Prezydent UWołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VALDA KALNINA

Zmasowany atak Rosji na Kijów

W nocy ze środy na czwartek armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak na stolicę i obwód kijowski. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że rosyjskie wojska użyły do nocnych ataków na Ukrainę, a głównie na jej stolicę, 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów.

Szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko przekazał, że w wyniku rosyjskich ataków, przeprowadzonych ostatniej nocy, zginęło co najmniej 22 mieszkańców Kijowa.

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