Rosyjska armia straciła cenne samoloty. Załużny potwierdza

Załużny nie ujawnił, jakich rodzajów broni użyli Ukraińcy do ataków. Wraz z wpisem zamieścił wideo, mające przedstawiać rosyjskie maszyny A-50 i Ił-22M, które znikają z radarów.

Siły zbrojne zestrzeliły "wyjątkowo cenny rosyjski samolot"

"Mówimy o niezwykle przemyślanej, złożonej operacji - a tym bardziej o wydarzeniu historycznym, kiedy ukraińskie siły zbrojne po raz pierwszy w historii zestrzeliły samolot do wykrywania radarowego dalekiego zasięgu" - podkreślił portal, dodając, że A-50 prawdopodobnie został strącony przez system Patriot.

Portal zwraca uwagę, że oficjalnie zostało potwierdzono, iż "wrogi Ił-22 faktycznie został zniszczony". "To ważne wyjaśnienie, ponieważ wstępne dane mówiły, że samolot ten prawdopodobnie zdołał dolecieć do Anapy i wylądować na lotnisku" - napisał Defense Express. Przekazał, że "do niedzieli rosyjskie siły dysponowały tylko dziewięcioma samolotami A-50".