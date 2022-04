Ukraińscy "żołnierze kosmosu" pokazują broń do zwalczania dronów 

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny pokazał, jak wyglądają pochodzące z Litwy urządzenia EDM4S-UA do zwalczania dronów. Urządzenie tłumi sygnały sterujące, używane jest do zwalczania dronów na polu walki.

System jest przeznaczony do zwalczania zdalnie sterowanych systemów lotniczych (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS). Osiąga się to poprzez przechwytywanie sygnałów sterujących i nawigacyjnych z dronów. Urządzenie "wystrzeliwuje" impuls elektromagnetyczny i w ten sposób przejmuje nad nimi kontrolę. System jest w pełni mobilny, wszystkie jego moduły, jak opisuje producent, są gotowe do użycia po uruchomieniu spustu "karabinu".