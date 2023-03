Wołodymyr Zełenski zatwierdził sankcje. Kilkaset osób na liście, wśród nich przywódca Syrii Baszar al-Asad

czytaj dalej

Dostawy broni z Chin do Rosji stają się coraz bardziej prawdopodobne – ocenił Andrew Small z amerykańskiego think tanku German Marshall Fund. Jak dodał, liderzy Unii Europejskiej muszą wyraźnie oznajmić Pekinowi, że zaważyłoby to na całości stosunków europejsko-chińskich.