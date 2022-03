Wołodymyr Zełenski dla "Economist": Zachód nie może mówić "pomożemy wam w najbliższych tygodniach"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu tygodnikowi "Economist". "Zwycięstwo to możliwość uratowania tak wielu ludzkich istnień, jak to możliwe" - powiedział. Dodał, że "nasza ziemia jest ważna, tak, ale to tylko terytorium".

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w rozmowie z "Economist", że wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. "Zwycięstwo to możliwość uratowania tak wielu ludzkich istnień, jak to możliwe (...), ponieważ bez tego nic nie ma sensu. Nasza ziemia jest ważna, tak, ale to tylko terytorium" - ocenił prezydent w wywiadzie, który przeprowadziło w Kijowie troje dziennikarzy, w tym redaktor naczelna tygodnika Zanny Minton Beddoes.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Zełenski o sankcjach: mają raczej ukarać Rosję za to, co zrobiła, niż zapobiec temu, by poszła dalej

Zełenski jest sfrustrowany "reaktywną naturą sankcji, które są tak skonstruowane, że mają raczej ukarać Rosję za to, co zrobiła, niż zapobiec temu, by poszła dalej" - relacjonuje tygodnik.

Zachód "nie może mówić 'pomożemy wam w najbliższych tygodniach'. (...) To nie pozwoli nam na odblokowanie okupowanych przez Rosjan miast, na dostarczenie żywności ich mieszkańcom, na przejęcie inicjatywy w działaniach wojskowych" - powiedział Zełenski i przypomniał, że jakkolwiek dzielni są Ukraińcy, to Rosja dysponuje jednak większym potencjałem militarnym.

Prezydent zwrócił uwagę, że sankcje polegające na odcięciu instytucji finansowych Rosji od systemu SWIFT ominęły Sbierbank, największy rosyjski bank, ponieważ przechodzą przez niego płatności zachodnich państw za rosyjski gaz.

Zełenski: nie jesteśmy królikami doświadczalnymi

Embargo na rosyjskie surowce energetyczne było omawiane, ale nie zostało nałożone. "Słyszymy, że decyzja (w tej sprawie) zależy od tego, czy Rosja wykorzysta przeciw nam broń chemiczną. To nie jest właściwe podejście. Nie jesteśmy królikami doświadczalnymi" - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy "nie wie jak, ani kiedy to się skończy, ale wie, że 'skończy się to tym, że będziemy wciąż tu stać i bronić' życia na Ukrainie" - konkluduje "Economist".

Autor:mart//now

Źródło: PAP