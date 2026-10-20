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Świat

"To przerażające zdjęcia, ale kryje się za nimi prawda o tej wojnie"

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Dziecko
Ukraina. Park w obwodzie charkowskim po rosyjskim ataku dronowym (19.10)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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To przerażające zdjęcia, ale kryją się za nimi złamane ludzkie życia i prawda o tej wojnie. Tak Wołodymyr Zełenski uzasadnił publikację zdjęć ofiar rosyjskiego ataku na park w obwodzie charkowskim. Była wśród nich kilkunastomiesięczna Angelina. Dziewczynka zginęła w wózku, jej matka zmarła w szpitalu - poinformował prezydent Ukrainy.

UWAGA, W TEKŚCIE ZNAJDUJĄ SIĘ DRASTYCZNE ZDJĘCIA

O ataku dronowym w parku w miejscowości Nowa Wodołaha, w którym zginęło sześć osób, w tym troje dzieci, informowały wcześniej lokalne władze. "Rodziny, które przybyły [do parku - red.], by wspólnie spędzić czas, stały się celem kolejnego brutalnego rosyjskiego ataku" - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha na platformie X w poniedziałek.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tego samego dnia opublikował wpis, w którym przekazał więcej informacji o ofiarach ataku. "Miała na imię Angelina, miała nieco ponad rok, urodziła się w sierpniu 2025 roku" - czytamy.

Dziewczynka zginęła w wózku

Angelina zginęła w wózku - podkreślił ukraiński przywódca, pisząc o "przerażającym rosyjskim ataku" z użyciem Shaheda w parku, "w pobliżu zwykłej kawiarni". "Jej matka miała na imię Inna. Zmarła w szpitalu… Kolejna dziewczynka, która zginęła, miała 11 lat" - kontynuował Zełenski, składając kondolencje bliskim ofiar. Jak dodał, kolejne 14 osób zostało rannych, wśród nich sześcioro dzieci.

Zełenski dołączył do wpisu trzy zdjęcia, na których widać ofiary ataku, w tym dziewczynkę w wózku. "To przerażające zdjęcia, ale kryją się za nimi złamane ludzkie życia i prawda o tej wojnie. Życie należy chronić. Ukraina potrzebuje obrony powietrznej. Nie można myśleć o zarabianiu pieniędzy z Rosją, dopóki prowadzi ona tę bezsensowną wojnę. Prosimy, aby sankcje wobec Rosji pozostały w mocy tak długo, jak długo giną ludzie" - napisał, nawiązując do decyzji Donalda Trumpa o uchyleniu stosowania wobec Rosji sankcji wynikających z tak zwanej ustawy Grahama.

Prezydent Ukrainy wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wspierają Ukrainę i pomagają jej zestrzeliwać Shahedy, pociski i powstrzymywać ataki. "Prosimy Amerykę, by była silna, i apelujemy o zastosowanie ustawy Lindseya Grahama. Prosimy Europę o dalsze wsparcie. Prosimy o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zaprowadzić pokój i zagwarantować bezpieczeństwo. Ukraina pragnie pokoju. To Rosja cały czas kontynuuje zabijanie. Świat jest wystarczająco silny, by zatrzymać wojnę. Ta siła w końcu musi zostać wykorzystana - przeciwko mordercom" - zakończył wpis.

Duży wzrost liczby ofiar rosyjskich ataków

W wyniku rosyjskich ataków we wrześniu tego roku zginęło 328 ukraińskich cywilów, a 2105 zostało rannych - wynika z najnowszych danych ONZ. To 85 proc. więcej niż w sierpniu 2025 roku. Od stycznia do września tego roku w rosyjskich atakach zginęło łącznie 2570 cywilów w Ukrainie. To o 59 procent więcej niż w analogicznym okresie w 2025 roku - podał w komunikacie Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.

W lipcu tego roku ten sam organ informował o co najmniej 16 431 ofiarach śmiertelnych wśród cywilów od rozpoczęcia 24 lutego 2022 roku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, w tym 803 dzieci, oraz o 48 613 rannych, w tym 2960 dzieci.

"Teraz musimy schować się w kąciku". Mają po kilka lat. Wiedzą, czym różni się dron od rakiety
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"Teraz musimy schować się w kąciku". Mają po kilka lat. Wiedzą, czym różni się dron od rakiety

Tatiana Serwetnyk

Komentując bieżącą sytuację doradca prezydenta Ukrainy Serhij Beskrestnow zauważa, że Ukraińcy giną, ponieważ Kijów nie otrzymuje od USA wiarygodnych ostrzeżeń o zbliżających się rosyjskich atakach. W rozmowie z BBC w poniedziałek zaznaczył on, że ukraińskie władze nie mają czasu na ostrzeżenie obywateli.

- To wygląda bardzo dziwnie - ocenił Beskrestnow. - Czasami otrzymujemy te informacje przed atakiem, a innym razem nie - dodał. Zaznaczył, że USA nadal dostarczają dane wywiadowcze, "a problem dotyczy wyłącznie systemu ostrzegania przed nalotami".

Redagował AM

Źródło: BBC, Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaCharkówWojna w UkrainieRosjadzieckoWołodymyr Zełenski
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