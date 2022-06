Zełenski: Rosja to największa organizacja terrorystyczna na świecie

Rosja stała się największą organizacją terrorystyczną na świecie - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ocenił, że rosyjski atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku to jeden z "najbardziej zuchwałych" zamachów w historii Europy.

Poniedziałkowy ostrzał centrum handlowego w Krzemieńczuku to "jeden z najbardziej zuchwałych ataków w historii Europy" na spokojne miasto, zwykłe centrum handlowe, w środku którego były kobiety i dzieci - mówi na nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ..

W jego ocenie zaatakować taki obiekt mogą tylko "całkowicie bezduszni terroryści, dla których nie ma miejsca na ziemi". Według Zełenskiego "to nie pomyłkowe trafienie rakietą, to skalkulowane rosyjskie uderzenie - właśnie w to centrum handlowe".