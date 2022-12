Zełenski: musimy dalej zabiegać o światowe wsparcie dla naszego kraju

- Kluczowym zadaniem nas wszystkich w tej chwili, moim i każdego z naszych dyplomatów i urzędników, jest to, aby światowe poparcie dla Ukrainy w przyszłym roku nie tylko pozostało na tym samym poziomie, co w tym roku, ale także wzrosło. Dokładnie według tych wskaźników, które są niezbędne do wzmocnienia naszych działań obronnych - mówił powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wideo, opublikowanym w poniedziałek wieczorem w internecie.

- To jest artyleria, potrzebujemy więcej dział, pocisków, to są nowoczesne czołgi, których jeszcze na Ukrainę nie dostarczono, to systemy dalekiego zasięgu, nowoczesna i naprawdę skuteczna obrona przeciwlotnicza - wyliczał.

Zełenski apeluje w sprawie Saakaszwilego

- Chyba każdy mógł zobaczyć, w jakim stanie jest teraz Micheil Saakaszwili, w jakim stanie zdrowia. Apeluję więc do mieszkańców Gruzji, do władz Gruzji: okażmy miłosierdzie, zwłaszcza w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. To, co dzieje się teraz z Micheilem, to zastraszanie. To nie pasuje do Gruzji. To musi zostać powstrzymane - wzywał Zełenski.