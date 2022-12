Zełenski: to był wyjątkowy dzień w wyjątkowym tygodniu

czytaj dalej

Działania Rosji wskazują, że jest zdeterminowana, by w dalszym ciągu zabijać ukraińskich cywilów - powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Ocenił, że wszystko wskazuje na to, że Rosja wciąż nie jest gotowa do rozmów w sprawie zakończenia wojny.