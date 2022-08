Rosja jak nikt dotąd wykorzystuje elektrownię atomową tak jawnie, by grozić całemu światu i stawiać jakieś warunki - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że rosyjskie pociski znów uderzyły w terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która jest pod kontrolą sił rosyjskich. - Rosja po raz kolejny przebiła dno w światowej historii terroryzmu - dodał.

- Rosyjska armia wykorzystuje Zaporoską Elektrownię Jądrową do terroryzowania i zbrojnego prowokowania. Rosjanie zamienili elektrownię jądrową w pole walki. Kiedy przybyli do Zaporoża ich czołgi celowo ostrzelały budynki elektrowni - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski .

Zełenski: Rosja przebiła dno w światowej historii terroryzmu

W wieczornym nagraniu prezydent Ukrainy podkreślił, że "to, co dzieje się teraz wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, to jedna z największych zbrodni państwa-terrorysty". Zaznaczył, że w czwartek odnotowano kolejne rosyjskie trafienia pocisków na terenie elektrowni.