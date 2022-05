Ukraina. Zdjęcia satelitarne pokazują, jak przebiega rosyjska kradzież zboża

Wojna w Ukrainie różni się od wcześniejszych konfliktów. Na szeroką skalę wykorzystywane są technologie, wcześniej zarezerwowane tylko dla najważniejszych służb wywiadowczych na świecie. Chodzi między innymi o zdjęcia satelitarne wysokiej rozdzielczości. To dzięki prywatnym przedsiębiorstwom, takim jak amerykański Maxar Technologies, świat dowiedział się o masowych grobach pod Mariupolem czy zmierzającej w kierunku Kijowa kolumnie rosyjskich pojazdów. Teraz zdjęcia pozwalają dokumentować rosyjską kradzież.

[2022 Cable News Network All Rights Reserved]

Zdjęcie portu w Sewastopolu z 19 maja [2022 Cable News Network All Rights Reserved]

[2022 Cable News Network All Rights Reserved]

Oba opisywane statki zaznaczone na mapie [2022 Cable News Network All Rights Reserved]

Prezydent Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o próbę rozpętania kryzysu żywnościowego poprzez kradzież ukraińskiego zboża i sprzedawanie go za granicą. We wtorek szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zaapelował do wszystkich państw świata, aby nie kupowały od Rosji skradzionego przez nią ukraińskiego zboża. Powiedział, żeby być czujnym i odrzucać takie oferty.