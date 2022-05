Pierwszy proces oskarżonego o zbrodnie wojenne. Rosyjski żołnierz przyznał się do winy

Wadim Szyszymarin, 21-letni rosyjski żołnierz oskarżony o zabicie cywila w Ukrainie, przyznał się w środę do winy przed sądem. Grozi mu dożywocie. To pierwszy proces o zbrodnie wojenne prowadzony w Kijowie.

"Strzeliłem raz. On upadł. My szliśmy dalej"

Po tym, jak Szyszymarin trafił do niewoli, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) opublikowała nagranie, w którym przyznaje się do winy. - Kazano mi strzelać. Strzeliłem raz. On upadł. My szliśmy dalej - powiedział żołnierz.