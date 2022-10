Prezydent Ukrainy wezwał do utworzenia trybunału dla rosyjskich elit politycznych i wojskowych

Powinien zostać powołany specjalny trybunał do osądzenia zbrodni agresji przeciwko Ukrainie - zaapelował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Musimy pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy to wszystko zaczęli - powiedział w wystąpieniu online podczas zorganizowanej w Paryżu debaty.

- Należy powołać specjalny trybunał dla zbrodni agresji na Ukrainę. Aby mógł ukarać tych, do których, niestety, Międzynarodowy Trybunał Karny i wszystkie inne dostępne instytucje sądowe na świecie nie mogą dotrzeć - wezwał Zełenski. - Wszyscy wiecie, jak przywódcy Rosji, chowając się za fałszywymi opowieściami o suwerenności państwa, unikają sprawiedliwej odpowiedzialności za to, co zrobili. Musimy to przezwyciężyć - zaznaczył.