Emmanuel Macron apeluje o nowy pakiet sankcji wobec Rosji

To, co wydarzyło się w Buczy, wymaga nowego pakietu sankcji i bardzo wyraźnych środków - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak stwierdził, nowe restrykcje powinny być uzgodnione z europejskimi sojusznikami i dotyczyć węgla oraz ropy naftowej.

- Dzisiaj mamy bardzo wyraźne przesłanki wskazujące na to, że doszło do zbrodni wojennych. Jest mniej więcej ustalone, że odpowiedzialna za nie jest armia rosyjska - powiedział Emmanuel Macron w poniedziałkowej rozmowie z radiem France Inter. Dodał, że osoby odpowiedzialne za zbrodnie muszą ponieść konsekwencje.

- To, co wydarzyło się w Buczy wymaga nowego pakietu sankcji i bardzo wyraźnych środków - zapowiedział francuski prezydent. Nowe restrykcje powinny być uzgodnione z europejskimi sojusznikami, przede wszystkim z Niemcami, i dotyczyć węgla oraz ropy naftowej - doprecyzował Macron.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oznajmił ze swojej strony, że w Ukrainie mogło dojść do ludobójstwa. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by sprawcy tych zbrodni wojennych nie pozostali bezkarni i mogli zostać właściwie osądzeni, w tym konkretnym przypadku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, przed którym odpowiedzą na zarzuty zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i - dlaczego o tym również nie mówić - ludobójstwa - powiedział Sanchez, cytowany przez agencję AFP.