Prezydent Turcji: korytarz zbożowy z Ukrainy zostanie uruchomiony w środę

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przekazał, że inicjatywa zbożowa umożliwiająca eksport ukraińskich produktów rolnych zostanie wznowiona w środę. Turecki przywódca powołał się na rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, który miał zapewnić o powrocie Rosji do porozumienia w tej sprawie. Korytarz eksportu ukraińskiego zboża wymaga długoterminowej ochrony, a świat musi stanowczo zareagować na każdą rosyjską próbę przerwania go - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.