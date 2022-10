"Rosja robi dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy". Kijów: czas na obronę korytarza zbożowego

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował o ochronę czarnomorskiego korytarza zbożowego. Wezwał "wszystkie państwa, by pokazały Rosji, że szantaż powinien się skończyć". Wcześniej agencja Reutera poinformowała, że Rosja jest gotowa wycofać się z "inicjatywy zbożowej".

"Rosja robi dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy – wznawia granie głodem i grozi inicjatywie zbożowej na Morzu Czarnym. Chcę, by każda afrykańska, azjatycka, bliskowschodnia rodzina wiedziała: Ukraina nie wysuwa żadnych dodatkowych żądań, chcemy, by korytarz nadal działał" – napisał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.