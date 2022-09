Bosfor zablokowany dla żeglugi. Awaria na statku z ukraińską kukurydzą

Na statku towarowym przewożący trzy tysiące ton kukurydzy z Ukrainy doszło do awarii steru i jednostka osiadła w cieśninie Bosfor w Turcji. Żegluga przez Stambuł została zablokowana do odwołania - wynika z informacji podanych przez biura gubernatora miasta i jedną z tureckich firm żeglugowych.

Biuro gubernatora Stambułu poinformowało, że 173-metrowa "Lady Zehma" została bezpiecznie uziemiona i zakotwiczona w zatoce Bebek po awarii steru, do której doszło około godz. 18. czasu miejscowego. Nikt nie został ranny.

Jak podaje turecki portal Dunya, do statku płynącego z Ukrainy wysłano siedem jednostek straży przybrzeżnej, której asystowały następnie w jego zabezpieczeniu.

Wspólne Centrum Koordynacyjne w Stambule poinformowało, że zgodnie z umową eksportową dotyczącą ukraińskiego zboża statek "Lady Zehma" uzyskał we wtorek zgodę na opuszczenie ukraińskiego portu Czarnomorsk i płynął do Rawenny we Włoszech.