Wyjątkowy konkurs w ogarniętej wojną Ukrainie. Trwa zbiórka

Alina Makarczuk do Polaków: dziękujemy, że nie jesteście zmęczeni tą wojną Źródło: TVN24

Trwa zbiórka pieniędzy na organizację 16. edycji konkursu "Jestem dziennikarzem" oraz na nagrody dla ukraińskich uczniów, studentów i nauczycieli, którzy biorą w nim udział.

Jej organizatorzy zachęcają, by wesprzeć niezależnie dziennikarstwo w Ukrainie w czasie wojny i rosyjskiej dezinformacji. Można to zrobić tutaj >>>

Obywatelska inicjatywa w Ukrainie

Konkurs odbywa się w Ukrainie od 2009 roku i jest obywatelską inicjatywą rodziny dziennikarzy z Równego. Jego twórcą jest redaktor Witalij Golubiew (główny sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy w Ukrainie, instytucji społecznej zrzeszającej dziennikarzy), który co roku wraz z żoną wspiera młode osoby, łączące swoją przyszłość z dziennikarstwem.

Od dwóch lat jedną z jurorek konkursu jest współpracująca z TVN24 dziennikarka Alina Makarczuk.

Wyjątkowa edycja konkursu

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy pojawiła się w niej kategoria dla nauczycieli i pracowników akademickich.

Jak informują organizatorzy, w tym roku w konkursie uczestniczy ponad tysiąc osób ze wszystkich 24 obwodów Ukrainy. Najmłodszy uczestnik ma 9 lat, a najstarsza uczestniczka - 75. Łącznie wpłynęło 1355 prac - artykułów, zdjęć i materiałów wideo. Najlepsze z nich zostaną wyróżnione, przewidziane są także nagrody pieniężne. Ogłoszenie wyników odbędzie się na uroczystej gali w Kijowie już w kwietniu.

"Co roku projekt ten jest wspierany przez środowisko dziennikarskie i akademickie oraz przez prywatnych darczyńców w Ukrainie. W tym roku postanowiliśmy zaangażować w niego naszych kolegów i koleżanki z Polski" - czytamy w opisie zbiórki.

