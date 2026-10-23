Świat 17-latka zatrzymana w Ukrainie za uczestnictwo w procederze trucia ukraińskich żołnierzy Oprac. Filip Czerwiński |

Ukraina zaatakowała rafinerię pod Moskwą (20 września 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Oleh Dubyna / Shutterstock.com

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Ukraińska policja powiadomiła w piątek, że 17-letnia dziewczyna została zatrzymana w obwodzie żytomierskim, na północy kraju.

Według śledczych współpracowała z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB) i uczestniczyła w procederze podawania ukraińskim wojskowym śmiertelnych dawek metadonu. W wyniku zatrucia zmarło dwóch żołnierzy.

Do zadań dziewczyny - według policji - należało pakowanie substancji odurzających oraz wysyłanie ich pocztą pod fikcyjnymi danymi nadawcy. Za realizację zleceń obiecano jej wynagrodzenie w wysokości co najmniej 5 tysięcy hrywien (około 500 złotych).

"Organizatorzy procederu kontaktowali się z wojskowymi za pośrednictwem komunikatora Telegram, oferując im darmowe środki odurzające. Po odebraniu przesyłek polecali zażyć kapsułki przed kamerą. Adresaci nie wiedzieli, że wewnątrz znajduje się śmiertelna dawka metadonu" - ujawniła ukraińska policja.

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Ofiar mogło być więcej

Śledztwo w sprawie śmierci dwóch żołnierzy w obwodzie żytomierskim pozwoliło ustalić dane kolejnych odbiorców. Dzięki temu udaremniono otrucie czterech wojskowych w obwodach: kirowohradzkim w centrum kraju, zaporoskim na południu oraz iwanofrankiwskim i czerniowieckim na zachodzie.

Dziewczynie grozi do 15 lat pozbawienia wolności za pomocnictwo w umyślnym zabójstwie i nielegalne przesyłanie środków odurzających. Policja zaapelowała do wojskowych i ich bliskich o ostrożność.

"Osoba, która oferuje pomoc, przesyła prezenty lub natarczywie szuka osobistego spotkania, może wykonywać zadania wroga. Nie przyjmujcie leków, jedzenia ani napojów niepewnego pochodzenia od mało znanych ludzi. Jeśli ktoś wywiera presję - zachowajcie korespondencję i zgłoście to" - ostrzegła policja w komunikacie.