Ukraina zapowiada manewry Zjednoczone Wysiłki-2021

Zełenski nie wyklucza pełnowymiarowej wojny z Rosją

Również w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wykluczył, że może dojść do pełnowymiarowej wojny z Rosją. Jak dodał, 2014 rok był ze strony Rosji "takim krokiem naprzód w tej kwestii", ale dzięki Ukraińcom została ona powstrzymana. Prezydent ocenił, że to byłby "największy błąd" Moskwy. - To najstraszniejsze, co może być. Ale niestety taka możliwość jest - powiedział Zełenski w piątek w Kijowie na konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES).