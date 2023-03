Rosjanie ostrzelali Zaporoże, trafili w blok mieszkalny. Bilans ofiar i skala zniszczeń

Zełenski: nakaz aresztowania to najlepsze, co może się stać z każdym rosyjskim zabójcą

"Każdy rosyjski zabójca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nakaz aresztowania to najlepsze, co może się z nim stać" - oświadczył w godzinach wieczornych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do ostatnich tragicznych w skutkach ostrzałów wroga.