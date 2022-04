Ukraińcy szukają bliskich, umieszczają informacje na tablicy w punkcie w Zaporożu. "Mały wycinek tragedii"

Do Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy ewakuują się z innych miast zagrożeni wojną cywile. Tam - w punkcie recepcyjnym - ustawiono tablicę, na której Ukraińcy umieszczają na kartkach informacje o poszukiwanych bliskich, a także o tym, gdzie sami się znajdują. Wszystko po to, by można było ich odnaleźć. - To jest dość przerażająca tablica. Mały wycinek ukraińskiej tragedii - komentował reporter "Faktów" TVN Paweł Szot, który jest na miejscu.