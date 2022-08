Pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej dla BBC: Rosjanie trzymają nas na muszce

Czterech pracowników "jakimś cudem przeżyło" pożar

"Mój dzień to ciągły stres. Nie mogę pracować tak jak kiedyś" - napisała Switłana (imię zmienione ze względów bezpieczeństwa - przyp. red.) w SMS-ie przesłanym BBC. "Przez ostatni tydzień nie mogłam nawet dostać się do swojego stanowiska pracy, to niebezpieczne". Twierdzi, że w sobotę została ostrzelana stacja azotowo-tlenowa elektrowni, a czterech pracowników "jakimś cudem przeżyło" pożar, który wybuchł w wyniku ostrzału.