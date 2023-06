Zapora na Dnieprze wysadzona, co z elektrownią atomową? Enerhoatom uspokaja

Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest "pod kontrolą", nie ma bezpośredniego zagrożenia - uspokajał ukraiński koncern Enerhoatom, któremu podlega okupowana przez Rosjan elektrownia. W tej sprawie głos zabrali również przebywający w elektrowni eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, ponieważ do chłodzenia reaktorów wykorzystywana jest woda z Zalewu Kachowskiego. Zapora spiętrzająca Dniepr w Nowej Kachowce została we wtorek wysadzona.

Ukraiński koncert Enerhoatom poinformował, że sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która wykorzystuje wodę z zalewu do chłodzenia, jest "pod kontrolą". Zbiornik wody na terenie elektrowni jest napełniony - przekazał Enerhoatom i zapewnił, że "monitoruje sytuację" wraz z organizacjami takimi jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ( MAEA ).

W Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która okupowana jest przez wojska rosyjskie, znajdują się eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. "Eksperci MAEA w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej uważnie obserwują sytuację. Nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa nuklearnego w elektrowni" - oświadczyła organizacja we wpisie na Twitterze.

Reaktory wyłączone, ale wciąż potrzebują wody

Szef MAEA Rafael Grossi ostrzegł we wtorek, że jeżeli poziom wody w Zbiorniku Kachowskim spadnie poniżej 12,7 metra, nie będzie można z niego pompować wody chłodzącej reaktory. Ostatni czynny reaktor tej największej elektrowni atomowej w Europie został wyłączony we wrześniu ubiegłego roku. Chociaż reaktory nie pracują, nadal potrzebna jest woda, by je chłodzić i zapobiec stopieniu się rdzeni.