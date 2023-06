Ksiądz Rosochacki: Sytuacja na lewym brzegu Dniepru jest tragiczna. Ludzie umierali w swoich domach, łódki są ostrzeliwane

Mieliśmy prośby o ewakuację z miejscowości na lewym brzegu Dniepru zalanych po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. Niestety, jesteśmy bezradni. Łódki ewakuacyjne, które przepływają przez rzekę, są ostrzeliwane - mówił na antenie TVN24 ksiądz Piotr Rosochacki, dyrektor Religijnej Misji "Caritas-Spes-Odessa". - Szykujemy się do sprzątania, a to też jest trudne, bo woda uniosła miny - zaznaczył.

- Sytuacja na lewym brzegu jest tragiczna. Ludzie umierali w swoich domach. Ludzie, którzy nie byli mobilni, po prostu zostali zatopieni. Co więcej, mamy informacje o tym, że wojska rosyjskie nie to, że nie pomagają w ewakuacji, oni w niej przeszkadzają - powiedział. - Mieliśmy prośby o ewakuację z Oleszek, innych miejscowości na lewym brzegu. Niestety, jesteśmy bezradni. Łódki ewakuacyjne, które przepływają przez rzekę, są ostrzeliwane. Wczoraj zginęli wolontariusze, ludzie ewakuowani na łódkach - relacjonował.

Z tego powodu, jak mówił, pomoc koncentrowana jest na prawym brzegu Dniepru. - Docieramy do samego Chersonia, który również jest zalany, ale też do okolicznych wiosek - dodał.

- Woda powoli wraca do koryta rzeki. Szykujemy się do sprzątania, a to też jest trudne, bo woda uniosła miny, te rzeczy, które służą do strzelania, więc jest to bardzo niebezpieczne - mówił gość TVN24.