Doradczyni prezydenta Ukrainy: od początku wojny zaginęło 15 tysięcy osób

Lotniskowiec chińskiej marynarki wojennej Liaoning po raz pierwszy zbliżył się do wyspy Guam na Pacyfiku, gdzie mieszczą się amerykańskie bazy wojskowe. - Wysyłany jest geopolityczny i strategiczny sygnał: możemy was dosięgnąć. Jeśli nie dziś, to wkrótce - ocenił Carl Schuster, emerytowany oficer amerykańskiej marynarki.