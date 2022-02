Wojna Rosja - Ukraina. Von der Leyen: Unia po raz pierwszy sfinansuje zakup i dostawę broni do zaatakowanego kraju

Unia Europejska po raz pierwszy w historii sfinansuje zakup i dostawę broni oraz sprzętu do zaatakowanego kraju - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając szereg kolejnych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Wśród nich znalazło się między innymi zamknięcie przestrzeni powietrznej Unii dla samolotów należących do Rosji.

Niedziela to czwarty dzień ataków Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie weszły do Donbasu, próbują zająć Kijów, prowadzą ofensywę na wielu kierunkach, również z Białorusi. W miasta trafiają rakiety i ogień artyleryjski, również samoloty Federacji Rosyjskiej prowadzą naloty na cele w całym kraju, między innymi lotniska i bazy wojskowe.

Von der Leyen: wzmacniamy sankcje wobec Rosji

- Unia Europejska po raz pierwszy w historii sfinansuje zakup i dostawę broni oraz sprzętu do zaatakowanego kraju - powiedziała. Dodała, że "to jest naprawdę przełomowy moment".

- Wzmacniamy także nasze sankcje wobec Kremla. Po pierwsze, zamykamy przestrzeń powietrzną UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą one mogły lądować, startować ani przelatywać nad terytorium Unii Europejskiej. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców oligarchów - wyjaśniła szefowa KE.