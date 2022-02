Ukraina zaatakowana przez Rosję. Tak przebiega agresja

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Piątek to drugi dzień agresji po rozkazie wydanym przez Władimira Putina. Jak podał prezydent Wołodymyr Zełenski, w czwartek zginęło 137 Ukraińców. Sztab ukraińskich sił twierdzi, że minionej doby zginęło nawet 800 żołnierzy wroga. W piątek walki są kontynuowane. Rosjanie chcą przedrzeć się do Kijowa. Czołgi dojeżdżają do miasta, przed południem pojawiły się doniesienia o próbach desantu w dwóch dzielnicach miasta. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia piątku.