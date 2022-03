Szef administracji obwodu chmielnickiego: Rosjanie, jesteśmy gotowi umrzeć za naszą ziemię. A czy wy jesteście?

Ukraińskie wojska nigdy nie były tak silne jak teraz - ocenił szef administracji obwodu chmielnickiego Serhij Hamalij. W poniedziałek w rozmowie z TVN24 mówił o sytuacji w jego regionie i mentalności walczących Ukraińców. - Kiedy wróg przychodzi i odbiera naszą ziemię, to każdy staje do walki, niezależnie od tego kim jest - podkreślił Hamalij.

- Cały kraj zjednoczył się. Nawet teraz, gdy wchodzą rosyjskie wojska, to zwykli ludzie wychodzą, rzucają do nich koktajlami Mołotowa. Takiego pojednania nie było, nigdzie. Putin myślał, że wygra tę wojnę. Ale to jest niemożliwe. Jeśli ktoś w Rosji myśli, że Ukraina się podda, to nie zna Ukraińców - mówił szef administracji obwodu chmielnickiego.

Podziękował przy tym za wsparcie dla Ukrainy. - Otrzymuję dużo telefonów i pomocy od moich znajomych w Polsce. Polska dobrze wie, co to jest okupacja - zauważył.

Pytany, co przyczyniło się do takiego zjednoczenia Ukraińców odparł krótko: - Wojna.

- Ukraińcy to wolny naród, wolny kraj. Donieck, Ługańsk, Krym. To wszystkie jest nasze, ukraińskie. Kiedy wróg przychodzi i odbiera naszą ziemię, to każdy staje do walki, niezależnie od tego kim jest, nauczycielem czy wojskowym czy bezrobotnym. Każdy staje do walki, każdy chce bronić swojego domu - opisał. - Jednoczy nas walka z jednym wrogiem - zaznaczył.