Ukraina odpiera atak na Kijów. "Ich żołnierze są zmęczeni i zniechęceni, wielu Rosjan zginęło"

- Sytuacja w stolicy naszej ojczyzny niezmiennie znajduje się pod naszą kontrolą - poinformował dowódca obrony Kijowa Aleksander Syrski. Wiceszef kijowskiej administracji miejskiej Mykoła Poworoznyk przekazał, że choć Kijów jest atakowany przez Rosjan ze wszystkich stron, to nie został zablokowany.

- Bezpieczniej zostawać w domu, bo nadal działają rosyjskie grupy dywersyjne. Organizujemy dostawy i nie przewidujemy katastrofy humanitarnej. Z każdą godziną coraz więcej firm chce pomagać, są gotowe same dowozić produkty – przekazał Poworoznyk.

W Kijowie od godziny 17 w sobotę do poniedziałku do godziny 8 obowiązywała godzina policyjna. Obywateli poproszono, aby z domów wychodzili tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. W poniedziałek po godzinie 8 czasu lokalnego otworzyły się sklepy spożywcze. Władze miasta przekazały, że będzie też działać komunikacja miejska, w tym metro, ale w ograniczonym zakresie.