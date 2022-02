"Na początku był szok, teraz się modlimy". Relacje Reporterów 24 po ataku Rosji na Ukrainę

"Mamy wiarę i intensywnie się modlimy"

Pan Zbigniew przyjechał do wsi Zagwoźdź (obwód iwanofrankowski) do swojej żony. - Nad ranem słychać było samoloty i huk, nie wiem, jak to nazwać. Nie wiemy, czy to były rakiety czy bomby. Teraz widać dym, ale jest już spokojnie, cicho. To zachód Ukrainy, więc aż dziwne, że w ogóle tu bombardowali - opowiada.