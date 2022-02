Reuters: ukraińskie koleje przygotują pociągi do ewakuacji ze wschodnich regionów i obwodu odeskiego

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia w "Rozmowie Piaseckiego": Trzeba mówić wprost. Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie. To nie jest żadna operacja militarna w Donbasie, to nie jest żadna pomoc republikom separatystycznym, to nie są żadne "siły pokojowe". To jest wojna przeciwko Ukrainie.