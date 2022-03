Zełenski: jestem przekonany, że już wkrótce damy radę powiedzieć ludziom: "wracajcie"

Jestem przekonany, że już wkrótce damy radę powiedzieć ludziom: wracajcie z Polski, Rumunii, Słowacji, ze wszystkich innych bratnich krajów, wracajcie, bo zagrożenie minęło - powiedział do swoich obywateli Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy - w opublikowanym w sobotę nagraniu - przekazał, że już planowana jest przyszłość dla Ukraińców po wojnie.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w każdej dobie - odkąd rozpoczęła się rosyjska inwazja - zwraca się do swoich obywateli. - Dziś mamy sobotę. Sobota ogólnie nie znaczy nic na wojnie. To jak poniedziałek czy czwartek czy dowolny inny dzień tygodnia. Wszystkie dni są takie same. Tak samo bronimy naszego państwa, tak samo ratujemy ludzi - mówił.