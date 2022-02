Petro Poroszenko w Kijowie z bronią w ręku: Władimir Putin nigdy nie zajmie Ukrainy

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Były ukraiński prezydent Petro Poroszenko powiedział w piątek CNN, że będzie bronił Kijowa przed inwazją razem z batalionem obrony terytorialnej. Przyznał jednak, że jednostka ma ograniczoną ilość broni, przez co nie może przyjąć wielu chętnych.

- Mamy tu tylko takie kałasznikowy, cztery NLAW (jednorazowe zestawy pocisków przeciwpancernych - red.), dwa karabiny maszynowe i to właściwie wszystko. Nie mamy żadnej ciężkiej artylerii, żadnych czołgów (...), bo rozpoczęliśmy ten proces dopiero kilka dni temu - powiedział Poroszenko.

Dodał, że choć do wstąpienia do oddziału ustawia się długa kolejka osób, nie są w stanie przyjąć nikogo więcej ze względu na brak uzbrojenia. - To jest bardzo ujmujące i dobrze pokazuje, jak Ukraińcy nienawidzą Putina i jak jesteśmy przeciwko rosyjskiej agresji - ocenił.