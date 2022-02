Niemcy przekażą Ukrainie broń. Zełenski: tak trzymać, panie kanclerzu

Niemcy przekażą Ukrainie 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków Stinger - zapowiedział kanclerz Olaf Scholz. To zmiana w stosunku do wcześniejszych oświadczeń niemieckiego rządu, które spotkały się z krytyką innych państw.

Kanclerz Niemiec podkreślił, że atak Rosji na Ukrainę to "punkt zwrotny". "Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby pomóc Ukrainie w obronie przed armią najeźdźców". "Dlatego naszym przyjaciołom w Ukrainie dostarczamy 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków Stinger" - przekazał.

To zmiana dotychczasowej polityki rządu po tym, jak Berlin spotkał się z krytyką za wcześniejszą odmowę dostarczania broni do Kijowa, w przeciwieństwie do innych zachodnich sojuszników - zauważa "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ").