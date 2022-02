Szef BBN: Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w szczycie NATO oraz spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki

Soloch: to zły dzień przede wszystkim dla Ukrainy, ale też dla Europy i całego świata

Soloch komentując agresję Rosji na Ukrainę, powiedział: "To zły dzień, przede wszystkim dla Ukrainy, ale też dla Europy i całego świata. My, w wymiarze narodowym, we współpracy z sojusznikami z NATO i UE, staramy się tę agresję, to zło, które dzisiaj się zaczęło, zatrzymać".