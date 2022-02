Ukraina zaatakowana przez Rosję. Eksplozje w miastach

3.55: Władimir Putin informuje, że wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Ogłosił początek "specjalnej operacji wojskowej", by "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować" Ukrainę.

4.30: Joe Biden, prezydent USA, zapowiada, że "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności za niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak".

6.05: W Kijowie wyją syreny alarmowe, mieszkańcy ewakuują się do schronów.

- To jedne z najczarniejszych chwil dla Europy od czasów zakończenia II wojny światowej. Mocarstwo atomowe zaatakowało państwo sąsiedzkie i grozi odwetem innym krajom, które mogłyby pośpieszyć na jego ratunek. Jest to nie tylko pogwałcenie prawa międzynarodowego, to pogwałcenie podstawowych zasad ludzkiego współistnienia - komentował wydarzenia z czwartkowego poranka Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji.