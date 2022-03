Ukraina zaatakowana przez Rosję. Bombardowanie Charkowa. "Dzisiaj była najtrudniejsza noc"

W niedzielę wieczorem i w nocy trwały zmasowane bombardowania w obwodzie charkowskim - podała Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy. Jest co najmniej osiem ofiar śmiertelnych, zniszczono domy mieszkalne, budynki administracyjne i placówki medyczne.

Mieszkanka Charkowa: dzisiaj była najtrudniejsza noc

Jest to sytuacja - dodała - "której po prostu nie można sobie wyobrazić". - Ja - żeby nie zwariować - wyobrażałam sobie, że leżę na plaży nad morzem i słyszę strzały zwycięstwa. To troszeczkę pomagało - mówiła.

Odniosła się też do informacji agencji Reutera, która - powołując się na rosyjski resort obrony - podała, że ma być utworzony korytarz humanitarny z Charkowa, który będzie jednak prowadził na terytorium Rosji. - Nie wierzymy im. To kłamstwo. Zrobiony był korytarz z Mariupola i tam strzelano do ludzi. Rosjanom nie można wierzyć, nie rozumiem, co jest w ich głowach. Oni nie grają według reguł - powiedziała Olena Krawczenko.