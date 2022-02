Ukraina apeluje do Czerwonego Krzyża o pomoc przy wywiezieniu ciał rosyjskich żołnierzy

Od czwartku trwa rosyjski atak na Ukrainę. Ukraińska wicepremier do spraw reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk poinformowała w sobotę, że Ukraina zaapelowała do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc przy wywiezieniu ciał rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie inwazji Rosji.

- Prosimy, by Międzynarodowy Czerwony Krzyż pomógł wywieźć ciała rosyjskich żołnierzy do Federacji Rosyjskiej. Są ich tysiące - powiedziała Wereszczuk w wystąpieniu na Youtube. - Jest to potrzeba humanitarna i prosimy, by zrobić tak, aby ciała rosyjskich opuściły terytorium Ukrainy i pojechały do Federacji Rosyjskiej - dodała polityk.