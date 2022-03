Ukraina zaatakowana przez Rosję. Antony Blinken: naród Ukrainy będzie walczył tak długo, jak będzie to konieczne

Antony Blinken w czasie wizyty na Łotwie powiedział, że państwa bałtyckie "stworzyły istny mur demokratyczny, który w tej chwili przeciwstawia się napływowi autokracji Moskwy". Sekretarz stanu USA przyleciał w sobotę do Europy, wcześniej w poniedziałek był na Litwie.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w sobotę przyleciał do Europy. Był w Polsce, w Mołdawii, w Belgii. W poniedziałek odwiedza Litwę i Łotwę, a we wtorek ma pojechać do Francji.

W czasie konferencji na Łotwie szef amerykańskiej dyplomacji mówił między innymi, że państwa bałtyckie "stworzyły istny mur demokratyczny, który w tej chwili przeciwstawia się napływowi autokracji, którą Moskwa próbuje przepchnąć dalej na teren Europy".

- Zaś moje przesłanie w imieniu USA do narodu łotewskiego, do wszystkich w republikach nadbałtyckich jest takie, że USA są bardziej niż kiedykolwiek zaangażowane w to, aby stać ramię w ramię z wami - dodał. Jego zdaniem "odporny naród Ukrainy będzie walczył o swój kraj tak długo, jak będzie to konieczne". - Wiem, oni też wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie Łotwy, USA i wielu krajów - dodał Blinken.

Podkreślił też zobowiązanie Stanów Zjednoczonych na rzecz obrony państw bałtyckich i wschodniej flanki NATO.

Blinken: nie chodzi tylko o to, by przetrwać ten czas, ale o to, żeby działać

Wcześniej tego dnia rano sekretarz stanu USA przemawiał na konferencji w Wilnie. - Nie chodzi tylko o to, by przetrwać ten czas, ale o to, żeby działać. To zmienia naszą rzeczywistość. Mocno koncentrujemy się na stojących przed nami wyzwaniach - zapewniał.

Dodał, że "bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, jaka jest stawka" wojny na Ukrainie. - To wszystko wychodzi zdecydowanie poza samą Ukrainę, poza państwa bałtyckie, poza Europę - podkreślił.

Sekretarz stanu USA stwierdził, że "podstawową zasadą jest międzynarodowy porządek, który powstał po dwóch wojnach światowych jako próba utrzymania pokoju po tym, jak świat został dwukrotnie rozdarty". - Kiedy mówimy o tych wielkich zasadach, na szali jest również życie poszczególnych osób i ich przyszłość. Widzimy matki i dzieci uciekające przez granicę, ich bracia, mężowie i ojcowie zostają, by walczyć. Ludzie giną od rosyjskich pocisków, rodziny są rozdarte - zaznaczył.

Antony Blinken PAP/Darek Delmanowicz

O rosyjskiej agresji na Ukrainę Blinken mówił również w sobotę w wywiadzie dla TVN24.

